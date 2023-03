Mit einer neuen Betrugsmasche haben Kriminelle von einer Frau aus Sömmerda einen fünfstelligen Gelbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Internetbetrüger im Januar per Nachrichtendienst mit der 37-Jährigen Kontakt aufgenommen. Dabei hätten sie sich als Arzt aus dem Jemen ausgegeben und Gefühle vorgetäuscht.

In den vergangenen Monaten konnten Betrüger immer wieder teils hohe Geldsummen über das Internet erbeuten. So wurden Ende Februar zwei Männer im Landkreis Sömmerda um 80.000 Euro gebracht. Im Januar verlor ein Mann im Landkreis Gotha mehr als 100.000 Euro an Trickbetrüger.