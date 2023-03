Nach einem bislang enttäuschenden Jahr hofft das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt jetzt auf ein gutes Oster-Geschäft. Normalerweise seien die Feiertage eine Triebfeder für die Hotels und Gaststätten des Landes, sagte Michael Schmidt, Chef des Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in Sachsen-Anhalt. Es sei an der Zeit, Verluste des ersten Quartals auszugleichen.