Auch Aktionstag in Magdeburg Über 16.000 Menschen demonstrieren in Halle gegen Rechtsextremismus

20. Januar 2024, 18:08 Uhr

In Halle und Magdeburg sind am Samstag Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Allein in Halle haben sich mehr als 16.000 Demo-Teilnehmende versammelt – 16 mal mehr als das Bündnis "Halle gegen Rechts" erwartet hatte. In Magdeburg gibt es nach mehreren Demonstrationen und Mahnwachen am späten Nachmittag eine Kundgebung auf dem Domplatz.