Berg habe Mitglieder der 1617 gegründeten Fruchtbringenden Gesellschaft porträtiert, hieß es weiter. In Anlehnung an diese erste deutsche Sprachakademie gründete sich im Januar 2007 in Köthen die Neue Fruchtbringende Gesellschaft. Ziel seien Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung der deutschen Sprache als Amts-, Kultur-, Landes- und Wissenschaftssprache.