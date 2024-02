Am Dessauer Landgericht wird am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte im Alter von 33 bis 40 Jahren fortgesetzt. Vier der Beschuldigten sollen am 8. Januar 2021 einen 750 Kilogramm schweren Tresor aus dem Verwaltungsgebäude der Stadt Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gestohlen haben. Sie sind teilweise geständig. Ihnen wird schwerer Diebstahl und Hehlerei vorgeworfen. Es ist wahrscheinlich, dass am Dienstag das Urteil fällt.