Im Raum Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben sich Trickbetrüger als Polizisten ausgegeben , um Senioren um Geld und Wertsachen zu bringen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach riefen die Betrüger bei mehreren Menschen an und behaupteten, dass eine Bande unterwegs sei, die gezielt ältere Menschen ausraube. Dabei fragten sie nach Vermögen oder wertvollen Gegenständen und erklärten, dass diese bei den Senioren nicht sicher seien.

In der Regel erscheint laut Polizei wenig später ein vermeintlicher Beamter in Zivil, um die Wertsachen abzuholen und angeblich amtlich zu verwahren. Die Senioren hätten im jüngsten Fall aber recht schnell bemerkt, dass hier Betrüger am Telefon waren und aufgelegt.