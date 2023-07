Der neu gewählte Sonneberger Landrat Robert Sesselmann von der AfD hat seinen Dienst angetreten . Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach hat er zu Beginn der Woche seine Arbeit aufgenommen.

In der Mitteilung des Landratsamts wird Sesselmann mit den Worten zitiert, wichtigste Aufgabe sei den Haushalt des Kreises zu konsolidieren. Das wolle er gemeinsam mit den Mitgliedern des Kreistages schnellstmöglich anpacken. Nur mit dauerhaft tragfähigen Kreisfinanzen und einer Senkung der Kreisumlage sei der Landkreis überlebensfähig. Sesselmann wurde in einer Stichwahl am 25. Juni zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt.