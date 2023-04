Zettel und Stift hat Christian Kuba an seinem Arbeitsplatz immer griffbereit. "Wenn ich etwas vergesse, könnte das schwerwiegende Folgen haben", sagt der 29-Jährige. Damit ihm genau das nicht passiert, hat er sich angewöhnt, alles, was wichtig ist, sofort zu notieren. Der gelernte Industriekaufmann arbeitet beim Bitterfelder Unternehmen SIS, das sich um die Instandhaltung vieler Anlagen im benachbarten Chemiepark Bitterfeld-Wolfen kümmert.

Beim Unternehmen SIS in Bitterfeld setzt man bewusst auch auf Mitarbeitende mit Behinderung. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Kuba ist für das Lager bei SIS zuständig, nimmt Waren an und erfasst, wer wann was geliefert hat. Dass er manchmal Schwierigkeiten hat, sich Dinge zu merken, liegt an seiner Erkrankung. Kuba hat Multiple Sklerose (MS), eine Krankheit des Zentralen Nervensystems, die sich bei ihm unter anderem durch Konzentrationsschwierigkeiten und Muskelschwächen bemerkbar macht.