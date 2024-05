Live-Webcam Stars im Internet: Fischadlerküken sind da

22. Mai 2024, 18:36 Uhr

Die Fischadler vom "Haus am See" an der Goitzsche haben Küken bekommen. Fans aus ganz Deutschland verfolgen auf Youtube via Webcam das Leben im Adlerhorst. Sabine Kunze, die Leiterin vom "Haus am See" am Muldestausee erklärt, wie die Fischadler ihren Nachwuchs aufziehen.