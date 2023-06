Standort Thalheim Solarunternehmen Meyer Burger: Vom Bund enttäuscht, mit Sachsen-Anhalt zufrieden

Hauptinhalt

Ein Brief des Solarzellenherstellers Meyer Burger an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Debatte über die Wirtschaftsförderung in Deutschland ausgelöst. Das Unternehmen will wegen besserer Rahmenbedingungen lieber in die USA expandieren. Geht es hier um Subventionserpressung? Und was wird mit dem Produktionsstandort in Thalheim in Sachsen-Anhalt? – Diese Fragen hat der CEO von Meyer Burger, Gunther Erfurt, im MDR-Interview mit Hanno Griess beantwortet.