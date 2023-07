Meyer Burger hat unter anderem einen Standort in Thalheim , einem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen. Das Unternehmen plant dort nach eigenen Angaben, die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 300 auf 750 zu erhöhen . Sprecherin Anne Schneider sagte, die angekündigte EU-Förderung sei ein Signal, dass es sich lohne, in Europa zu investieren. Der Solarzellenhersteller hat weitere Standorte in Freiberg und Hohenstein-Ernstthal in Sachsen.

Zuletzt hatte es Diskussion um Subventionen für Unternehmen in Deutschland gegeben. Meyer Burger hatte im Juni angekündigt, seine Produktion in den USA auszubauen, weil dort Förderungen in Milliardenhöhe gezahlt würden. In einem Schreiben an Finanzminister Christian Lindner hieß es zunächst, man wolle die Produktion in Deutschland nicht weiter ausbauen.