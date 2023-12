Besondere Auszeichnung für Marcel Roth: Der MDR-Reporter hat am Montagabend in Berlin beim Deutschen Reporterpreis 2023 eine lobende Erwähnung erhalten. Ausgezeichnet wurde dabei Roths Podcast "You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe". Darin zeichnet er den Cyberangriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Sommer 2021 nach und wirft die Frage auf, was Deutschland aus dem Vorfall gelernt hat (nicht viel, wie zahlreiche ähnliche Angriffe auf Behörden und Institutionen belegen). Roth ist auch Host des MDR-Podcasts "Digital Leben"