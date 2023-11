Der MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "You Are Fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe" erzählt die Geschichte des Hackerangriffs auf Anhalt-Bitterfeld ausführlich. "You Are Fucked" ist gerade für den Deutschen Reporterpreis in der Kategorie Podcast nominiert worden. Der Reporterprreis wird in zwölf Kategorien vergeben, fast 1.000 Veröffentlichungen haben Journalisten eingereicht. Mehr als 35 Vorjurys haben die Einreichungen gesichtet. Der Preis wird am 4. Dezember in Berlin verliehen.