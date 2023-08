Cyberangriffe rütteln am Föderalismus

Im Podcast "You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe" sagt ein Experte, dass die Oberbürgermeisterin von Magdeburg nicht dafür zuständig ist, ihre Elbbrücken vor Luftangriffen zu schützen. Für den Schutz der IT der Stadtverwaltung Magdeburg, die aus dem internationalen Cyberraum bedroht wird, ist sie sehr wohl zuständig. Hat sie dafür genug Geld? Genug Expertise in IT-Abteilung und Verwaltung? Vorgaben hat sie dafür bislang nicht. Nur Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Aber BSI und Bund können Städten und Gemeinden keine Vorgaben für die IT-Sicherheit machen. Das können nur die Bundesländer. Möglicherweise könnten deshalb demnächst unterschiedliche Vorgaben in den einzelnen Bundesländern gelten: Die IT der Stadt Halle muss dann andere Vorgaben erfüllen als die in Leipzig. Das wäre absurd. Der Cyberraum ist international.

Stand der IT-Sicherheit: unbekannt

Sachsen-Anhalts Digitalministerium musste bei der Kommunalen IT-Union anklopfen, einer Genossenschaft, in der Kommunen, Landkreise und das Land IT betreiben. "Auf kommunaler Ebene ist ein sehr unzureichendes Informationssicherheitsniveau gegeben", so das Digitalministerium. Man sei deshalb auch nur unzureichend auf Sicherheitsvorfälle vorbereitet. Auch für Teile der Landesverwaltung sieht das Digitalministerium die IT-Sicherheit durchschnittlich als unzureichend an.

Bemerkenswert: Die Antwort kommt vom Digitalministerium und nicht vom Innenministerium – dem "Sicherheitsministerium", wie es auf der Webseite heißt. Dabei steckt in "IT-Sicherheit" derselbe Begriff. Aber das Digitale – und damit auch die digitale Sicherheit – lässt sich nicht delegieren. Jedes Ministerium muss sich für seinen Bereich darum kümmern.