Schutz vor Schadstoffen Neues Vergiftungsregister soll Früherkennung leichter machen

Verschluckt ein Kind etwas, dass es nicht in den Mund nehmen sollte, gibt es Notfallnummern, die weiterhelfen. Dort werden solche und andere potenzielle Vergiftungsfälle registriert. Bisher sammeln sieben verschiedene Stellen in Deutschland diese Informationen – in Zukunft sollen sie zusätzlich auch noch in einem zentralen Vergiftungsregister zusammenlaufen.