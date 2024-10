Sachsen -Anhalt prüft eine Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Bitterfeld und Stumsdorf für den Personenverkehr. Das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt teilte dem MDR mit, für die Verbindung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werde demnächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) betonte, für einen wirtschaftlich rentablen Betrieb seien täglich mindestens 300 Fahrgäste nötig. "Wo und an welchen Stellen kann man das Bahnnetz besser machen", so Hüskens, prüfe das Land im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa

Derzeit wird die insgesamt 21 Kilometer lange Strecke der sogenannten "Saftbahn" – der Name fußt auf dem bekannten Rübensaft – im Abschnitt Bitterfeld-Zörbig nur vom Güterverkehr genutzt, von der dortigen Bioraffinerie. Der Streckenteil gehört zwar der Bahn-Tochter InfraGO, ist aber von der Zörbiger Infrastrukturgesellschaft gepachtet. Der verbleibende Streckenabschnitt nach Stumsdorf ist ohne Verkehr und gehört mittlerweile der ENON-Unternehmensgruppe. Zu ihr zählt auch die Hanseatische Eisenbahn GmbH, HANS, die in Sachsen-Anhalt auf den Strecken Stendal-Tangermünde sowie Stendal-Rathenow mit Personenzügen fährt.



Für eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf der gesamten Strecke müsste die "Saftbahn" für die modernen Anforderungen ertüchtigt werden. Denkbar wären wegen der Lage der Gleise dann beispielsweise Bahnverbindungen aus oder in Richtung Köthen ab Stumsdorf oder in Richtung Leipzig ab Bitterfeld.