Die Elbbrücke von Barby könnte in Zukunft wieder Zugverkehr tragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie im Auftrag der Deutschen Bahn und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA). "Die Brücke kann technisch reaktiviert werden", erklärte Stefan Gräfe, Leiter des Bereichs Infrastrukturentwicklung bei der DB Netz, MDR SACHSEN-ANHALT. "Die Erkenntnisse gehen von einer Restnutzungsdauer von 30 bis 50 Jahren aus", so Gräfe, wenn die Brücke saniert werde. Für die Instandsetzung müssten demnach mindestens 50 Millionen Euro investiert werden.

Die erneute Nutzung der denkmalgeschützten Brücke ist nur eine von zwei Varianten der 150.000 Euro teuren Machbarkeitsstudie. Dies wäre zunächst günstiger als ein Neubau neben dem historischen Bauwerk. Allerdings kann die alte Brücke nach heutigen Maßstäben nicht mehr zweigleisig wiederhergestellt werden – so wie sie es bis Ende des Zweiten Weltkriegs war. Zudem, so Gräfe, könne eine eingleisige Brücke nicht so viele Züge aufnehmen, wie die Prognose es vorsehe.