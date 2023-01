1.000 Haushalte betroffen Muldestausee: Stromausfall behoben

Der Stromausfall in der Gemeinde Muldestausee in Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist seit dem späten Montagvormittag wieder behoben. 1.000 Haushalte waren von dem Blackout am Sonntagabend betroffen. Ein Baum war auf eine Leitung gestürzt.