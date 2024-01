Die Produktion von Solarzellen in Thalheim wird noch mindestens ein Jahr laufen. Wie Konzernchef Gunter Erfurt auf einer Pressekonferenz mitteilte, wird das Werk mit seinen 350 Mitarbeitern noch mindestens so lange benötigt, um Liefermengen und -fristen einzuhalten. Allerdings sei es danach nicht unwahrscheinlich, dass Meyer-Burger seine Solarzellen vollständig aus den USA beziehe und seinen Standort Deutschland aufgebe, so Erfurt.