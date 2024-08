Auch wenn Thea Schleusner künstlerisch sehr aktiv ist, so finden ihre Arbeiten zu Lebzeiten kaum einen Weg in die Museen. Einerseits ist das ein Glücksfall für sie, denn als die Nationalsozialisten die sogenannte entartete Kunst aus den Museen verbannen, bleiben ihre Bilder verschont, da sie in ihrem Atelier lagern. Doch genau das sollte zugleich zum Verhängnis werden, denn am 30. April 1945, in der Nacht ihres 66. Geburtstages wird ihr Atelier bei einem Luftangriff zerstört. Unter Lebensgefahr gelingt es ihr, wenigstens zwei Skizzenbücher zu retten.