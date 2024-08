Einen Fürsprecher fanden die Korgauer auch im früheren Bad Schmiedeberger Bürgermeister Martin Röthel (SPD). Er beantragte Fördermittel beim Land und war erfolgreich. 2021 war das Geld zumindest auf dem Papier schon eingetroffen – in Form eines Fördermittelbescheides des Landes. Soweit so gut, wäre die Auszahlung des Schecks nicht an eine Bedingung gekoppelt gewesen: Es gab die Auflage, dass das Geld in drei Monaten ausgegeben werden muss. Ansonten hätte eine Rückzahlung gedroht.

Der Förderbescheid ging zurück

Die Stadt Bad Schmiedeberg gab deshalb den Bescheid zurück. Innerhalb von drei Monaten zu planen, Aufträge zu vergeben und zu bauen, sei nicht möglich gewesen, hieß es.

Somit standen die Korgauer weiter ohne neues Gerätehaus da. Die Situation spitzte sich weiter zu, als ein schickes MLF anrollte – ein modernes Feuerwehr-Löschfahrzeug. Denn der rote Riese passte nicht ins alte Depot. "Wir wussten schon vorher, dass es eng wird. Jeder kann sehen, dass das alte Gerätehaus nicht hoch genug für das Fahrzeug ist, aber auch an der Länge fehlt es. Das passt dort einfach nicht rein."

Bildrechte: Sven Postel

Eine Unterkunft für den neuen Stolz der Korgauer Feuerwehr wurde dann aber gefunden. Die nahegelegene Agrargenossenschaft Bad Schmiedeberg beherbergt jetzt das Feuerwehr-Einsatzfahrzeug und bekommt dafür Miete. Ende dieses Jahres läuft der Vertrag aus. Er muss aber wohl verlängert werden.

Neuer Fördermittelantrag hätte wohl wenig Chancen

Um Fördermittel braucht sich Bad Schmiedeberg derweil offenbar nicht mehr zu bewerben, vermutet die neu gewählte Bürgermeisterin Heike Dorczok (parteilos). "Wer einen Bescheid zurückgibt, auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen, muss sich bei der Fördermittelantragstellung wieder ganz hinten anstellen. Diese Zeit haben wir nicht."

Dass das Innenministerium kleinere Umbau- und Sanierungsarbeiten in den Kommunen finanziell unterstützt, helfe auch nicht weiter, so Dorczok. Deshalb ordnete sie eine umfassende Sichtung des gesamten Investitionsbedarfs an. Alle kleinen Wehren im Stadtgebiet kamen auf den Prüfstand, sogar Fusions-Modelle wurden untersucht.

Bildrechte: Sven Postel

Grünes Licht für 1,2 Millionen Euro