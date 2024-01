Krise für Solarbranche Solarmodul-Hersteller Meyer Burger überlegt Werk in Freiberg zu schließen

17. Januar 2024, 15:54 Uhr

Der Solarhersteller Meyer Burger will bis Februar über die Zukunft des Produktionsstandortes in Freiberg entscheiden. Mit der Schließung des Werks würde Meyer Burger die Herstellung von Solarmodulen in Deutschland vollständig einstellen. Das Unternehmen begründet seine Pläne mit den schlechteren Bedingungen am europäischen Markt.