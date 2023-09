Den Bewohnern von Friedersdorf, Mühlbeck und Pouch in der Gemeinde Muldestausee wird am Dienstag das Trinkwasser abgedreht. Laut Versorger Midewa wird eine neue Leitung ins Netz integriert. Wer sich nicht vor dem Abschalten eingedeckt hat, kann zu einem der Wasserwagen in den drei Orten gehen, die Midewa nach eigenen Angaben aufstellen will. In der Region werden am Dienstag Höchsttemperaturen von 31 Grad erwartet.