Das Freizeitbad "Woliday" in Bitterfeld-Wolfen bekommt mehr als zehn Millionen Euro Fördergeld vom Land. Nach Angaben der Stadt stammt das Geld aus dem Fonds für den Strukturwandel in den Kohleregionen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Mittwoch den entsprechenden Förderbescheid übergeben.