Bildrechte: picture-alliance/ ZB/Jan Woitas

Das Anhaltische Theater Dessau Mit etwas weniger als 1.100 Sitzplätzen gehört das Anhaltische Theater Dessau zu den größten Bühnen in Deutschland. Seine Geschichte reicht bis in das 18. Jahrhundert. 1777 entstand im Wörlitzer Schloss eine Bühne nach dem Entwurf des Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff. Rund 20 Jahre später wurde ein Theater in Dessau errichtet. Dort bekam auch das 1766 gegründete Hoforchester sein Zuhause.



Im 19. Jahrhundert war Richard Wagner mehrfach dort zu Gast. Viele seiner Werke waren kurz nach ihrer Uraufführung in Dessau zu sehen. Dessau gilt wegen seiner langen Wagner-Tradition als das "Bayreuth des Ostens". Das in Dessau eröffnete Bauhaus beeinflusste auch das Theater. Kandinsky inszenierte hier Mussorgskis "Bilder einer Ausstellung" als bewegtes Bühnenbild. 1950 wurde das Dessauer Theater für die Inszenierung des ersten politischen Schauprozesses der DDR missbraucht.