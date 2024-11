Ein 56-Jähriger ist an einer Sperrung im Osten von Dessau-Roßlau auf einen Polizisten zugefahren. Der Polizist musste dem Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, teilte die Polizei Dessau-Roßlau mit.

Demnach hatten die Beamten am Freitagnachmittag die Bundesstraße 185 nach einem Unfall gesperrt, ein quer stehendes Polizeiauto und Warntafeln zeigten das an. Der 56-Jährige habe dort, wo der Verkehr auf die Landesstraße 133 geleitet wurde, einmal gehupt. Dann habe er beschleunigt und sei trotz mehrerer Anhaltezeichen direkt auf den Polizisten an der Absperrung zugefahren. Erst auf Höhe der Unfallstelle blieb er stehen, wie es hieß.