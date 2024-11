In Halle ist es am frühen Nachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ludwig-Wucherer-Straße vor dem Tekiez gekommen. Passanten war nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr ein herrloser Rucksack aufgefallen. Die Polizei sperrte daraufhin die Straße und untersuchte mit einem Sprengstoffspürhund das Gepäckstück. Nachdem der Hund nicht anschlug, öffneten die Einsatzkräfte den Rücksack und konnten Entwarnung geben. Inzwischen ist die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

