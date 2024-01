Landwirtschaftsminister Schulze bedankte sich bei allen Beteiligten und kündigte an, die Bundesgartenschau 2035 werde nicht nur Dessau-Roßlau, sondern die gesamte Region stärken. Darüber hinaus teilte er mit, dass es nach den Landesgartenschauen in Bad Dürrenberg in diesem Jahr und 2027 in Wittenberg vorerst keine weiteren Landesgartenschauen in Sachsen-Anhalt geben wird. So könne sich das Land ganz auf die Bundesgartenschau 2035 konzentrieren.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert