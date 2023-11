Das Pharmaunternehmen IDT Biologika in Dessau-Tornau hat am Donnerstag offiziell ein neues Produktionsgebäude in Betrieb genommen. Es war Bedingung für einen Fünf-Jahres-Vertrag mit der Bundesregierung. Sie hatte IDT zu einem von bundesweit fünf Zentren zur Pandemievorsorge ernannt. Die Verträge dafür waren im Mai vergangenen Jahres unterzeichnet worden.