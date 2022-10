Bildung Wegen Corona und Energiekrise: weniger Studierende an Hochschulen

Hauptinhalt

Im Wintersemester haben sich weniger neue Studierende an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt eingeschrieben als in den Vorjahren. Wissenschaftsminister Willingmann sieht die Gründe dafür vor allem in der Energiekrise und Corona-Pandemie. Er verspricht zusätzliche Gelder.