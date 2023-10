Bester Schäfer Deutschlands Die letzten ihrer Art: Warum Schäfer Mario Wehlitz aus Dessau seine Arbeit liebt

Hauptinhalt

Es gibt Berufe, die will heute kaum noch jemand machen. Schäfer gehört dazu. So sind auch nur noch selten Herden in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Aber es gibt sie noch. In Dessau-Roßlau zum Beispiel ist Mario Wehlitz zu Hause. Der Schäfermeister ist sogar Deutscher Meister im Schafhüten. Auch im Herbst hat er alle Hände voll zu tun. MDR-Reporter Martin Krause hat ihn besucht und mit ihm über die Faszination des Berufs gesprochen.