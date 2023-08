Aber für die Weideflächen hat der Umstieg Konsequenzen: Weil Schafe die Allesfresser unter den Weidetieren sind, sind sie für die Landschaftspflege unersetzlich. Die Flächen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zum Beispiel sind nur deshalb so wertvoll, weil sie von Schafen jahrelang freigehalten wurden.

Schäfer Peter Kieslich will dafür auch noch in seinem Ruhestand sorgen. Ein paar besonders schöne Schafe aus der noch rund 1.500 Tiere zählenden Herde hat er sich schon reserviert. Mit etwa 300 Tieren will er künftig auf dem Grünen Band entlang der Grenze unterwegs sein. Der Rest der Herde wird nach und nach an andere Schafhalter verkauft.