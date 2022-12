Am 23. Dezember führt die Bauhausstadt Dessau-Roßlau mit den sogenannten "Weihnachtsknöllchen" eine Tradition fort. Wie die Stadt mitteilte, bekommen Falschparker an diesem Tag statt Strafzettel Weihnachtsgrüße. Ziel der Stadt ist es, an die Autofahrer zu appellieren, zukünftig die Regeln und Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu achten.

Mit diesen "Knöllchen" grüßt die Stadt Dessau-Roßlau Falschparker am 23. Dezember. Bildrechte: Pressestelle der Stadt Dessau-Roßlau