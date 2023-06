Der Wechsel von Schülern aus Sachsen-Anhalt in andere Bundesländern stellt für das Landesschulamt kein Problem dar. Behördensprecher Tobias Kühne teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, es handele sich nur um wenige Dutzend Mädchen und Jungen. Dies habe vor allem geographische Gründe.

Kühne nannte die Orte Söllichau und Tornau im Landkreis Wittenberg sowie Schwemsal im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort würden wegen der räumlichen Nähe die Kinder im sächsischen Düben unterrichtet. Auch anderswo gebe es diesen Effekt: Einige Harzgemeinden schicken ihre Kinder nach Braunlage in Niedersachsen, so das Amt.

Kühne zufolge spiele der Bildungsstandard in Sachsen-Anhalt keine Rolle bei der Schulortwahl. Befragte Eltern in Söllichau dagegen verwiesen auch auf das bessere Bildungsniveau in Sachsen. Das hätten mehrere Rankings gezeigt.