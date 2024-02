Reformation in 360° Asisi-Panorama: Wittenberg soll Attraktion behalten

29. Februar 2024, 13:22 Uhr

400.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr und lange Warteschlangen vor dem Eingang – so sieht es schon lange nicht mehr am Wittenberger Reformations-Panorama aus. Trotzdem gehört das 360°-Bild des Künstlers Yadegar Asisi zu den Attraktionen der Lutherstadt. Nun steht die Entscheidung an, ob auf dem Gelände Wohnungen gebaut werden oder das Panorama vorerst stehen bleibt. Wittenbergs Oberbürgermeister will es für seine Stadt behalten.