Im Panometer in Dresden Reick - einem alten Gasspeicher - liegen Holzspäne auf dem Boden. Durch die weitläufige, runde Halle surren und dröhnen Akkuschrauber und Sägen. Von der Decke über der Eingangstreppe seilt sich ein Handwerker im Kletterharnisch ab. Überall herrscht geschäftiges Treiben.

Der Grund: Am Sonnabend soll hier das Naturpanorama von Yadegar Asisi für die Besucherinnen und Besucher eröffnen. "Amazonien" heißt die Ausstellung und will die Gäste mitnehmen in die bunte und eindrucksvolle Welt des tropischen Regenwalds.