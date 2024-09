Es gibt eine Menge, was im Christentum passiert ist, worauf wir nicht stolz sein können. Aber ich finde, wir müssen uns damit auseinandersetzen, damit so etwas nicht wieder vorkommt.

Wittenbergs Stadtkirchenpfarrer Matthias Keilholz sagt dazu. "Es gibt eine Menge, was im Christentum passiert ist, worauf wir nicht stolz sein können. Aber ich finde, wir müssen uns damit auseinandersetzen, damit so etwas nicht wieder vorkommt."

Dass die Exposition gerade in der Wittenberger Stadtkirche, also in Luthers Predigtkirche, ihren öffentlichen Raum fand, birgt noch eine besondere Brisanz. Denn an der Fassade des Gotteshauses sorgt eine im 13. Jahrhundert angebrachte Skulptur seit Jahren für reichlich Ärger. Ein jüdischer Kläger fordert die Abnahme der Wittenberger "Judensau". Solch ein Schandmal habe an einer christlichen Kirchen nichts zu suchen. Nachdem er bislang alle Prozesse verlor, scheiterte zuletzt der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Nun will er vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.