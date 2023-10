Das geplante Deutsch-Israelische Jugendwerk soll nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Wittenberg angesiedelt werden. Seit 22 Jahren koordiniere das von der Evangelischen Akademie getragene Informations- und Servicezentrum ConAct von Wittenberg aus den Jugendaustausch zwischen Deutschland und Israel mit rund 300 Begegnungsprogrammen im Jahr. Bei einem dortigen Besuch sicherte Haseloff am Mittwoch zu, er werde dafür kämpfen, dass die Fachstelle mit ihrer Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrem großen Netzwerk zum Deutsch-Israelische Jugendwerk ausgebaut werde.