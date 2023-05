Das mittelalterliche, in Stein gehauene Schmäh-Relief "Judensau" ist an der Südfassade der Kirche angebracht. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen Menschen saugen, die durch ihre Kleidung als Juden erkennbar sind. Ein als Rabbi dargestellter Mann schaut dem Tier in den After. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein. Über das Relief, seine historische Einordnung und den Umgang mit ihm wird seit Jahrzehnten diskutiert. Auch an anderen Kirchen, darunter der Regensburger Dom, wurden im Mittelalter solche Schmäh-Plastiken angebracht.

Die Infotafel an der Kirche reicht Klein nicht aus. Bildrechte: dpa