Allstedt, Coswig, Nordharz, Wanzleben Vorläufige Ergebnisse der vier Bürgermeisterwahlen: So wurde gewählt

26. Februar 2024, 10:50 Uhr

In Allstedt und Coswig sowie in den Gemeinden Nordharz und Wanzleben-Börde ist am Sonntag gewählt worden. Allstedt bekommt nun einen neuen Bürgermeister, in der Gemeinde Nordharz gibt es keinen Wechsel. In Coswig und Wanzleben-Börde werden Stichwahlen nötig.