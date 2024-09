Die Freude ist riesig in Elster: "Wie geil ist das?" "Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft!" "Ich habe immer noch ein Grinsen im Gesicht." So sprudelt es aus Mario Prell, Stefan Hagendorf und Jörg Großmann heraus. Die drei Crossgolfspieler aus Elster tragen dabei noch immer ihr weißes Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust. "Das ist auf jeden Fall eine Auszeichnung, ein Supergefühl, für Deutschland aufzulaufen", sagt Hagendorf. "Die Aufregung war groß, wer kann für sich behaupten, in einer Nationalmannschaft für Deutschland gespielt zu haben?", ergänzt Prell.

Die Crossgolfer aus dem Kreis Wittenberg haben sich die Nominierung für die Auswahl über Qualifikationsturniere hart erkämpft. Und die drei Männer aus Elster haben bei den Welttitelkämpfen alles aus sich herausgeholt. Bildrechte: MDR/ UHC Elster

Mit Plastebällen in der Innenstadt

Crossgolf funktioniert im Prinzip wie richtiges Golf, gespielt wird jedoch mit Plastebällen direkt in Innenstädten auf kreative Ziele, etwa Blumenkübel, Papierkörbe, Lüftungsschächte. Bei den Welttitelkämpfen in Kosice wurde den Nationalspielern aus Elster alles abverlangt. "Der Parcours in der Stadt war wirklich anspruchsvoll", so Prell. "Auch wenn es eine Randsportart ist, es geht ja um viel", sagt Hagendorf.

Und das Trio hat geliefert. Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft unter anderem Teams aus der Schweiz, aus Ungarn und den USA hinter sich gelassen. Nur Tschechien und Goldmedaillengewinner Frankreich waren besser. Und die Trendsportler vom UHC Elster sind eine wichtige Stütze in der deutschen Auswahl: Kein anderer Verein aus dem Osten Deutschlands ist zahlenmäßig so stark in der Nationalmannschaft vertreten wie der Club aus dem Kreis Wittenberg. Bildrechte: MDR/ UHC Elster

Großmann bester Deutscher

"Wir organisieren hier viele Turniere, wir sind immer im Crossgolf-Flow", erklärt dazu Hagendorf, mit 41 Jahren der Jüngste im Bunde. "Bei uns gibt es viele talentierte Spieler und man wird automatisch besser je öfter man übt", so der 55-Jährige Prell. Und Jörg Großmann? Er hat beim Turnier gezeigt, was er drauf hat: bester Akteur in der deutschen Mannschaft und als zweitbester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Eine Klasseleistung des 49-Jährigen.

Aber auch die anderen beiden sind mehr als passable Golfspieler. Das zeigen sie beim Training, wenn sie beim Abschlag den Ball mehr als hundert Meter weit Richtung Ziel treiben und beim "Einlochen" dann sicheres Händchen beweisen. Bildrechte: MDR/ UHC Elster

Lange Tradition im Landkreis Wittenberg

Crossgolf hat im Kreis Wittenberg eine lange Tradition. Mario Prell hat den Trendsport einst nach Elster gebracht. Bei einem Schottland-Urlaub hat er sich am Golfschläger versucht und Spaß daran gefunden. Und das wollte er nach der Rückkehr in der Heimat fortsetzen. "Damals war Golf in Deutschland noch mehr so der Sport für die Reichen und Schönen. Ich bin weder das eine noch das andere", sagt Prell lachend. Ohne Platzreife wollte ihn niemand auf einem Vereinsgelände spielen lassen.

Bei der Suche im Internet ist der Mann aus Elster dann auf Crossgolf gestoßen. "Da Golfen, wo es nicht verboten ist. Da dachte ich mir, dass passt. Wir haben die Elbwiesen vor der Nase, da kann man auch den Schläger schwingen."

Einfacher Sport für Alle

Kurz darauf wurde schon ein Crossgolfplatz in Elster eröffnet. Fast 20 Jahre ist das her. Seitdem ist der unterhaltsame Sport aus dem Elbeort nicht mehr wegzudenken. Es gibt längst eine eigene Abteilung beim UHC Elster und das Interesse steigt. "Es muss ja nicht jeder gleich Turniere spielen, es haben auch Familien einfach mal Lust auf eine Runde Crossgolf", weiß Abteilungsleiter Prell. Das sei total entspannend, so Hagendorf: "Das Zusammensein, Spaß haben, die Schläge üben, die Bälle suchen im Dickicht", es sei einfach ein Sport für Jedermann. Bildrechte: MDR/ UHC Elster

Silber ist das Ziel, der Traum ist Gold