Ort für Begegnung Weimar, Wittenberg oder München: Suche nach Standort für Deutsch-Israelisches Jugendwerk

Hauptinhalt

Das Bundesjugendministerium will ein Deutsch-Israelisches Jugendwerk aufbauen. Dadurch soll die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel in puncto Jugendpolitik auf eine neue Stufe gehoben werden. Mehrere Standorte kommen infrage. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung und die Jüdische Landesgemeinde Thüringen sprechen sich gegen Wittenberg aus und sehen Weimar als Sitz dafür. Nun bringt der bayrische Anitsemitismusbeauftragte auch noch München ins Spiel. Der Stadrat in Wittenberg hat die Ablehnung in einem offenen Brief kritisiert.