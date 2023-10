Das "Bündnis gegen Antisemitismus" Halle hat am Freitagnachmittag unter dem Motto "Solidarität mit Israel, kein Frieden mit Antisemiten!" zu einer Demonstration aufgerufen. Die Veranstaltung begann 15 Uhr am Steintor in Halle. Nach Angaben der Polizei Halle sind etwa 150 Menschen dem Aufruf gefolgt. Rednerinnen und Redner verurteilten den Angriff auf Israel und übten Kritik an einzelnen pro-palästinensischen Kundgebungen in Deutschland. Sie riefen zu Solidarität mit Jüdinnen und Juden auf.