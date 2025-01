In einem alten Fabrikgebäude im Berliner Wedding hat Ecosia seinen Sitz. Wer sich das alte Treppenhaus hinaufgearbeitet hat, steht vor einem Großraumbüro mit vielen Grünpflanzen und emsigem Treiben. Hinter Computerbildschirmen wird still gearbeitet, hin und wieder schwirren englische Wortfetzen durch den Raum. Inzwischen hat Ecosia über 100 Beschäftige. Die Mannschaft ist jung und international.

15 Jahre ist es her, da kehrte der Wittenberger Christian Kroll von seiner Weltreise zurück. In Asien und Lateinamerika hatte er an vielen Orten gesehen, wie die Umwelt zerstört wird – zum Beispiel für den Anbau von Soja für Tierfutter.