Gästebeiträge für Tagestouristen werden in Sachsen-Anhalt bislang nicht erhoben. Sie müssen beispielsweise in Binz auf Rügen oder Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein entrichtet werden. Die Kosten liegen in der Hauptsaison bei 2,80 Euro beziehungsweise 3,00 Euro – dafür werden beispielsweise die Strände sauber gehalten oder Sanitäranlagen angeboten.