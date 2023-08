Hier gibt es Hilfe Die Meldestelle Antisemitismus RIAS arbeitet unter anderem mit der Beratungsstelle OFEK zusammen. Dort können sich Betroffene per Mail: sachsen-anhalt@ofek-beratung.de oder per Telefon: 0345-68167047 melden. Die Betroffenen dürfen selbst entscheiden, wie mit ihrer Meldung umgegangen wird. Die erfassten Meldenden bleiben auf Wunsch anonym.



Das Angebot richtet sich an Einzelpersonen, ihre Familien und Angehörigen sowie Zeugen von antisemitischer Gewalt. Auch Institutionen wie Gemeinden, Schulen oder Vereine können sich beraten lassen.