Werner Heymann wird am 18. April 1908 in Magdeburg geboren und lebt dort bis zur seiner Flucht vor dem NS-Regime. Heymann hat zwei jüngere Brüder, Gerhard und Lothar. Letzterer wird nur einen Monat alt. Mit Gerhard wächst er zusammen am Knochenhauerufer 38 auf. In der Nähe betreiben die Eltern Max und Henriette Heymann ein Geschäft für Herren- und Knabengarderobe. Der Vater stirbt 1926.



Werner Heymann wird Kaufmann und arbeitet ab 1931 im jüdischen Warenhaus "Gebrüder Barasch" in der Seidenabteilung. 1933 zieht er zusammen mit seiner Mutter in die Anhaltstraße 9. Zwei Jahre später flieht Heymann aus Magdeburg aus Angst von der Gestapo nach Großbritannien. Kurz danach werden Kollegen von ihm verhaftet.



Heymann überlebt den Holocaust und findet in Manchester eine neue Heimat. 1937 heiratet er Gertrude Massel. Er stirbt im Alter von 64 Jahren. Nachfahren seines Sohnes Michael Heyman (1943-2009) leben noch heute in Manchester.