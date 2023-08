Raketenabwehrsystem Reaktionen zur Stationierung von Arrow 3 in Holzdorf

Deutschland hat das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 gekauft. Als erster von drei Standorten in der Bundesrepublik soll es in zwei Jahren am Fliegerhorst Holzdorf bei Jessen installiert werden. Reaktionen aus der Region.