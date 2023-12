Bildrechte: picture alliance / zb | Thomas Scholz

Luftwaffen-Stützpunkt Bundeswehr in Holzdorf: Land will Region für Familien lebenswerter machen

13. Dezember 2023, 09:31 Uhr

Vom Grundzentrum zum Mittelzentrum, mehr Förderung und langfristig mehr Schulen und Wohnraum: all das will eine Taskforce in Jessen vorantreiben. Profitieren sollen davon die Familien der am Luftwaffen-Stützpunkt stationierten Soldaten. Im nahen Brandenburg gibt es ein ähnliches Programm.