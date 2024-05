SEK-Einsatz ohne Grund Fake-Notruf per Luftballon erneut vor Gericht

22. Mai 2024, 11:46 Uhr

Der Vorwurf gegen einen Mann aus Dessau-Roßlau lautet: Falsche Verdächtigungen. Aber der Fall, dessen Berufung am Mittwoch vorm Landgericht verhandelt wird, ist ein kurioser. Der Angeklagte soll per Luftballon Hilfe gesucht haben, weil er fälschlicherweise angegeben hat, von seinen Nachbarn gefangen gehalten zu werden. Dort rückte dann die Polizei an.